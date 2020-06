José Eduardo Derbez cambió a su papá por una camioneta. Esto ocurrió cuando el joven vivía con Eugenio y su mamá le hizo tremendo regalo.

Con la condición de que regresara a vivir con ella, por lo que le dijo a su papá que le ofrecía él, al no ver ofertas se fue con Victoria Ruffo.

Siempre se seguirá hablando de la relación que han tenido Eugenio Derbez y Victoria Ruffo con su hijo José Eduardo Derbez.

El ex matrimonio nunca ha podido tener una relación cordial desde que se separaron, el que ha resultado más afectado es el joven, a quien trataron de ganarse su cariño a toda costa.

Al menos así lo confesó Eugenio, al revelar que su hijo lo cambió por una camioneta, que su madre Victoria Ruffo le daba con la condición de que dejará de vivir con su papá.

Todo ocurrió cuando José Eduardo tuvo un conflicto con su mamá, por lo que se fue a vivir con Eugenio un tiempo:

“Un día se fue a vivir conmigo. Me dijo ‘Pa, me peleé con mi mamá y me voy a ir a vivir contigo’. Yo (dije) ‘¡What!’ porque no podía creer que se hubiera peleado con su mamá… [Pensé] ‘Te van a desheredar'”, explicó.