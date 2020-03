José Eduardo Derbez arremete contra Danna Paola. El hijo de la Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, considera que Danna es “mala onda” y “culerona”.

Las polémicas declaraciones del miembro de la dinastía Derbez fueron emitidas durante una entrevista que le realizó el influencer Escorpión Dorado.

La entrevista fue para el canal de YouTube “Peluche en el Estuche”, en el que semanas atrás estuvo de invitada la co-protagonista de “Élite”.

El vídeo fue publicado este martes bajo el nombre “José Eduardo Derbez & Escorpión al volante en sus últimos minutos de vida”.

En sólo unas horas el material ha logrado más de 175 mil visualizaciones en la plataforma de YouTube.

Así, los comentarios de José Eduardo Derbez contra Danna Paola surgieron luego de que Escorpión Dorado le preguntara al joven de 27 años si alguna vez tuvo un amorío con la intérprete de “Sodio”.

Ante el cuestionamiento, José Eduardo Derbez negó todo y dijo lo siguiente:

“Sabes qué, ella me dijo que no estaba aquí, no vino a esta vida para ser mi amiga y que tampoco mi mamá ni nada. Entonces me alejé de Danna un rato porque pues la sentí un poco mala onda”.