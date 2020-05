José Eduardo así reaccionó cuando su mamá se casó con Fayad. El joven siempre lo ha visto como un padre y no como un padrastro.

Por lo que cuándo es Día del Padre realiza doble felicitación, tanto a su papá biológico como a su padrastro, con quien tiene una excelente relación.

Definitivamente ningún menor quiere que sus papás se separen, menos cuando comienzan a rehacer sus vidas con otras parejas, un claro ejemplo es José Eduardo Derbez.

Quien desde muy pequeño sufrió la separación de sus papás Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, el joven actor la tuvo más difícil, debido a que sus papás siguen hasta la fecha sin hablarse.

Tras aquel divorcio, sus papás comenzaron a rehacer sus vidas, por lo que José Eduardo así reaccionó cuando su mamá Victoria Ruffo le confesó que se casaría con Omar Fayad:

“Con Omar la relación desde un principio fue increíble, fue muy bonita esa relación que hicimos Omar y yo y la seguimos teniendo, al grado de que cuando mi mamá me preguntó que si a mí me molestaba o que si yo tenía algún problema con que ella rehiciera su vida con Omar, yo le dije que adelante, que no tenía ningún problema…”, confesó.