Jolette vs William Valdés: ¿Por qué se atacan sin piedad? El chisme completo por si te lo perdiste

La Academia ha sido un proyecto bastante polémico y escandaloso en cada una de sus ediciones, siendo Jolette una de las ex alumnas con más peso mediatico dentro del reality show debido a su interesante participación en el concurso musical, teniendo miles de memes y siendo recordada como la alumna que a pesar de las críticas continuó en la contienda hasta que dejó de sentirse cómoda por las fuertes agresiones del panel de jueces, en especial de Lolita Cortés.

Logrando crecer en el medio artístico, Jolette ha sido bienvenida en la familia de Televisa, teniendo su propia sección de moda y logrando posicionarse nuevamente en la televisión con un giro completamente distinto al que la llevó a la fama, dejando atrás sus días en La Academia y su carrera musical para enfocarse en otros proyectos, sin embargo, TV Azteca todavía no suelta aquellos recuerdos de su icónica participación, lo que tiene muy molesta a la famosa hasta la fecha.

TV Azteca sigue recordando a Jolette

Siendo una de las alumnas de La Academia difíciles de olvidar, Jolette tuvo una participación complicada dentro del programa de canto, lo que llevó a muchos televidentes a comenzar a especular sobre el drama con esta nueva generación de alumnos debido al caso de Rubí, sin embargo, la finalista demostró tener el compromiso que los jueces señalaron que Jolette nunca tuvo, lo que llevó a varias discusiones de sus seguidores en redes sociales por la constante agresión a la famosa, siendo la misma ex alumna quien salió a defenderse.

Una de los conductores que no ha dejado de mencionar a Jolette constantemente por esta nueva comparación es William Valdés, quien al igual que todos sus compañeros de Venga la Alegría y jueces de La Academia, recordó a la ex alumna como la participante que no cantaba por más que ensayara dentro del proyecto, situación que logró colmar la paciencia de Jolette, por lo que salió a Twitter a hablar.

La fuerte pelea en Twitter

Mostrándose muy molesta, Jolette acusó de misógino a William Valdés por todas las agresiones en televisión nacional, a lo que el famoso respondió aún más indignado asegurando que no estaba diciendo ninguna mentira, lo que logró encender la conversación con declaraciones bastante fuertes de ambos lados.

Por un lado Jolette lo acusó de misógino por tantas agresiones ante su participación, sin embargo, William Valdés la acusó de xenofobia debido a que recalcó que él no podía opinar por ser extranjero, situación que dejó a todos los internautas sin palabras, comenzando una nueva rivalidad debido a la cizaña de TV Azteca.

La Academia y sus polémicas siguen sorprendiendo a todos los televidentes, asegurando que el proyecto puede dejar varias cicatrices emocionales en todos sus alumnos, siendo la nueva generación uno de los ejemplos más claros hasta ahora.