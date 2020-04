“John Wick” y “La La Land”, películas gratis a través de YouTube. Así como lo lees, Lionsgate promueve la iniciativa de ver cine en casa cada viernes.

Pues nada, que la compañía de cine Lionsgate ha querido aportar su granito de arena para ayudar a la población a sobrepasar la cuarentena que se vive por culpa del coronavirus.

De hecho, la iniciatia lleva por nombre “Lionsgate Live! A Night at the Movie” y consiste en que cada viernes a partir de esta semana podrás disfrutar de grandes cintas completamente gratis a través de YouTube.

Atención, porque el programa comienza el próximo 17 de abril con la cinta Los Juegos del Hambre; le sigue Baliente Caliente (24 de abril), aquel famoso éxito ochentero protagonizado por Jennifer Grey y Patrick Swayze.

Le seguirán La La Land: Una Historia de Amor (1 de mayo) y por último Otro Día Para Matar (John Wick) para el 8 de mayo.

Además, será conducido por Jamie Lee Curtis y también se podrá disfrutar de algunos invitados, curiosidades, entre otras cosas, sobre la cinta que transmite cada día.

You wanted us back? We’re thinking we’re back. 4 weeks, 4 movies. #LionsgateLIVE: A Night At The Movies starts THIS FRIDAY. https://t.co/H9KRtKCe6S pic.twitter.com/aVc5ELqk1M

— Lionsgate Movies (@Lionsgate) April 13, 2020