¡Joaquin Phoenix y Rooney Mara serán papás!. La actriz tiene seis meses de embarazo y en el 2019 se comprometieron.

Ellos se han convertido en una de las parejas preferidas de Hollywood,además se han caracterizado por ser muy discreta en su vida personal.

Vaya sorpresa ha revelado el portal Page Six, quienes han informado que Joaquin Phoenix y Rooney Mara se convertirán en padres.

Desde que comenzó la cuarentena por la pandemia del coronavirus que azota al mundo, la pareja de Hollywood se ha mantenida muy hermética en su casa de Los Ángeles.

Según el portal informó que la actriz de 35 años de edad fue vista luciendo ropa muy holgada para ocultar su embarazo el cual se especula tiene seis meses.

Cabe mencionar que ni ella y ni el ganador del Oscar como Mejor Actor por el Joker han desmentido o aceptado la noticia.

Ellos se conocieron cuando grabaron la película ‘Her’ de Spike Jonze, pero ahí no comenzaron a salir fue hasta que rodaron el filme de ‘María Magdalena’ y desde un principio comenzaron a vivir juntos en su casa de Hollywood Hills.

Asimismo su noviazgo lo hicieron formal en la clausura del Festival de Cannes del 2017, al cual acudieron juntos y ahí el actor de 45 años de edad fue reconocido por su actuación en la película de You Were Never Really Here.

Tras llevar uno de los noviazgos más cautelosos dentro de Hollywood en el 2019 Joaquin Phoenix reveló que pensaba que Rooney lo despreciaba, hasta que pudo notar que el interés era mutuo:

“Ella es la única chica a la que busqué en internet”, dijo. “Solo éramos amigos, amigos por correo electrónico. Nunca había hecho eso. Nunca busqué a una chica en línea”, confesó.

Luego de aquella romántica confesión en julio del 2019 Rooney Mara apareció luciendo un espectacular anillo de compromiso.

¡Joaquin Phoenix y Rooney Mara serán papás!

Con información de Infobae.