Ridley Scott planea hacer una película biográfica del histórico Napoleón Bonaparte. Para ello, según el medio especializado Deadline, planea involucrar al ahora ganador del Óscar Joaquin Phoenix. Decisión que no sorprende a muchos ya que ambos habían trabajado previamente en “Gladiator”. De momento el título es ‘Kitbag’, en referencia al dicho “Hay un bastón de general escondido en la mochila de cada soldado”.

La idea del filme es ver como Bonaparte ascendió convirtiéndose en un líder despiadado. Plasmando además su relación volátil con su esposa y su amor verdadero; Josephine. La película capturará su implacable ambición y asombrosa mente estratégica como un extraordinario líder militar.

Joaquin Phoenix volverá al cine como Napoleón Bonaparte.

David Scarpa (‘All the Money in the World’) será el encargado de escribir el guion de esta película que será distribuida por 20th Century Studios. Y contará con la producción de Scott y Kevin Walsh para Scott Free. Tras algún retraso producido por la pandemia, el cineasta acaba de completar el rodaje del drama ‘The Last Duel’. Cinta también inspirada en hechos reales protagonizada por Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer y Ben Affleck. Además, el próximo mes de marzo comenzará en Italia el rodaje de ‘Gucci’, película que contará con un reparto encabezado por Lady Gaga, Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver y Jared Leto.

