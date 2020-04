“De todo su acervo discográfico, dejó como heredero a Rodrigo Alatriste Cuevas, que es el hijo que tiene con Aída Cuevas, él es el dueño de todo!. A Luis Alberto Aguilera y a Joao les deja las casas donde vive cada uno y les deja un fideicomiso de bastante dinero para que vayan agarrando de ahí”.

Joaquín Muñoz & Juan Gabriel

También dijo que a su hijo Iván Aguilera, lo destina como encargado de administrar la herencia.

“A Iván lo deja como encargado para repartir los bienes y las casas en partes iguales con sus hermanos, así está el testamento de Juan Gabriel”.

Sin embargo, Juanga hará unos cambios en su testamento, dijo el ex asistente, pues en estos casi cuatro años que ha estado alejado se ha dado cuenta de quién merece y quién no, recibir sus bienes.

“Va a hacer cambios, porque ha conocido quién es quién, para eso le ha servido el momento que está viviendo y por eso hará unos cambios en el testamento. Yo estoy incluido en los testamento desde 2014, porque cuando yo estuve con él nunca me pagó ni un centavo y por eso hay una cláusula donde se dice que se me pague todo lo que me deben, y un poco más”, concluyó.

Con información de Agencias

