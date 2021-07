No es nada nuevo que el ex mandatario mexicano Vicente Fox encabece los titulares por sus polémicas declaraciones; sin embargo, en los últimos días se volvió el blanco de críticas por parte de Jimena Pérez “La Choco” por haber usado el término autista de forma despectiva.

El pasado 11 de julio, Fox recurrió a su cuenta de Twitter para criticar el manejo que los órganos de gobierno han hecho frente a la pandemia por Covid-19.

“Aún a estas alturas el gobierno autista sigue sin tomar medida alguna”, escribió en su cuenta oficial, ganándose miles de respuestas en las que se le tachó por utilizar el término autista de manera despectiva.

No pasó mucho tiempo antes de que personalidades del mundo del entretenimiento opinaran al respecto. Tal fue el caso del periodista Rafael Sarmiento, y la conductora Jimena Pérez “La Choco”.

Jimena Pérez “La Choco” responde a Vicente Fox

Recordemos que Sarmiento y Pérez cuentan con un pequeño con dicho trastorno; en busca de un mejor tratamiento para el pequeño, se mudaron a Madrid, España.

“Aquí el problema fue que no es la primera vez, que lo usa de manera reiterativa y siempre lo usa de manera despectiva, para insultar“, declaró Jimena Pérez “La Choco” a El Universal.

Ante la falta de respuesta por parte de Vicente Fox, la presentadora de Ventaneando recomendó que el ex mandatario se informe y aprenda a “usar los términos correctos y no opinar si no sabe”.

“Yo creo que nada le cuesta salir y ofrecer una disculpa y ampliar un poco su léxico y ver, buscar en el diccionario cuál es la connotación que quiere emplear, qué es lo que quiere decir y no referirse al autismo o a otra cosa… entonces nada más un poquito de tolerancia, de empatía sobre todo y que utilice los términos correctos y si no sabe entonces que no opine”, agregó.

