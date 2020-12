Jennifer Aniston causa polémica por adorno navideño de Covid-19

La actriz estadounidense Jennifer Aniston causó polémica al publicar un adorno navideño en su árbol de navidad, que hace alusión a la situación actual de la pandemia por Covid-19.

La actriz que interpretaba a Rachel en Friends, desconcertó a una gran parte de sus seguidores en redes sociales al compartir una fotografía de un adorno navideño dedicado al coronavirus.

En la esfera que se podía observar se encontraba en su árbol, se podía apreciar la frase “Nuestra primera pandemia, 2020”, lo cual generó una ola de críticas y polémica.

Debido a que, muchas personas vieron este objeto como una falta de respeto hacia las personas que sufren la enfermedad o incluso han perdido seres queridos a causa del Covid-19.

Adorno navideño de la actriz Jennifer Aniston.

Aniston, que abrió su cuenta de Instagram hace poco más de un año, no se ha pronunciado aún contra aquellos que le están acusando por elegir este peculiar adorno.

Un ejemplo de los comentarios que recibió la actriz, fue uno donde una usuaria expresó “Solo porque te guste una celebridad, no significa que no debas responsabilizarla. Lo siento, pero es insensible poner un adorno que diga ‘pandemia 2020’. Vidas inocentes se perdieron a causa de esta pandemia. No vamos a celebrar esto.

Por su parte, los fans de Jennifer Aniston no duraron en defenderla, intentando aclarar que ella tiene un gran sentido del humor y el adorno no resulta ofensivo.

