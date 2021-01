El actor y cantante Jared Leto, que fue galardonado con un Premio Oscar en 2014, confesó que perdió su estatuilla tres años atrás. Lamentablemente, el paradero sigue siendo desconocido.

Leto ganó el Premio Oscar a Mejor Actor de Reparto en 2014 por su interpretación de Rayon en la película Dallas Buyers Club (El club de los desahuciados).

En una entrevista con James Corden, el vocalista de “30 Seconds to Mars”, confesó que la estatuilla con la que fue galardonado desapareció. Sin embargo, no fue hasta que se mudo de casa que se dio cuenta del extravío.

“Descubrí que ha estado desaparecido durante tres años. No lo sabía, no creo que nadie quisiera decírmelo. Me había mudado de casa en Los Ángeles y luego, cuando nos mudamos, de alguna manera desapareció mágicamente”, relató.

A pesar de lo que se cree, el actor de 49 años no está preocupado o triste por la pérdida. Por el contrario, desea que quien se lo haya encontrado, lo “esté cuidando bien”.

“Podría estar en algún lugar, pero todo el mundo lo ha buscado por todas partes. Espero que esté en buenas manos dondequiera que esté. No lo hemos visto desde hace bastante tiempo. Es bueno compartirlo, así que, con suerte, alguien lo está cuidando bien”.

Asimismo, Jared habló sobre la divertida noche en la que lo ganó. Aseguró que más de uno quiso fotografiarse con él, por lo que terminó “abollado”.

“Recuerdo la noche en que lo gané, se lo pasé a tanta gente. Estaba golpeado y rayado, pero se divirtieron tomándose fotos con él”.

