Jacky Bracamontes y Bárbara Mori se reencuentran a 16 años de hacer Rubí. Así fue la reacción de ambas famosas.

Ellas protagonizaron la exitosa telenovela con la cual hubo un antes y un después de sus carreras artísticas.

Sin duda una de las exitosas telenovelas que se trasmitió en el 2004 fue Rubí cuya protagonista fue Bárbara Mori y Jacky Bracamontes que era la tierna Maribel.

Definitivamente para ambas actrices haber realizado la telenovela les trajo reconocimiento y popularidad, han pasado 16 años desde que se trasmitió por primera vez en Televisa, por lo que ahora gracias a las redes sociales las actrices se han vuelto a reencontrar.

Todo ocurrió cuando el actor Jan se encontraba realizando un Instagram Live con Jacky , por lo que comenzó a incluir a parte del elenco que participó en Rubí.

En la platica la actriz de origen tapatío le mencionó a Jan que tenía años de no ver a Bárbara:

“A mi también me daría gusto verla, digo la sigo en Instagram, estoy al pendiente de ella, pero no en persona, me va a encantar verla y darle un abrazo de los buenos”, comentó la actriz.

Ante las palabras de Jacky, Jan le proyectó un video donde sale Bárbara diciéndole lo siguiente:

Tras escuchar los saludos de la actriz, Jacky gritó con mucha emoción:

“¡Ay no manches Jan! De verdad no sabes qué gusto me da ver tan bien a Bárbara, escucharla y que me haya mandado un saludo. También adoro a mi Barbarita esa Rubí, que muy bien me la pasé”, dijo.