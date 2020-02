Jacky Bracamontes revela el actor que mejor la ha besado

Marlene Favela habla sobre el derrame cerebral que vivió. La actriz vivió una de las peores experiencias cuando tuvo que ser intervenida de emergencia para salvar su vida. Esto sucedió hace 8 años y ahora ella misma habló de lo que vivió.

“Tuve un derrame cerebral hace 7 años y soy muy bendecida de verdad porque afortunadamente no lastimó nada, no tuve que tomar una rehabilitación o medicamento después. Más tarde se corrigió porque tenía una malformación congénita, que estaba haciendo presión con una vena. Llegué en el momento justo al hospital, porque me bajé de un avión y me empecé a sentir mal”, contó al medio De primera mano.

La actriz hizo énfasis en que no se automedicó y eso le hizo mucho bien. Estuvo por tres semanas en terapia intensiva y en observación y para cuando la operaron lograron que todo fuera un éxito.

“Me dolía mucho la cabeza y no me tomé una pastilla, no tomé nada, nos fuimos directo al hospital y fue muy chistoso porque yo siempre me imaginé un derrame cerebral que pierdes la conciencia y yo llegué caminando con mi bolsita y me dijeron ‘tienes un derrame cerebral’ y yo dije ‘esto es una broma porque me siento mal pero no es tan grave’”, relató.

La actriz reflexionó de este capítulo en su vida, aprendió a que tuvo una segunda oportunidad y valora lo que ahora tiene. Por mucho tiempo ha reflexionado por qué le pasó esto y la razón por que sigue viva.

Así fue como Marlene Favela enfrentó el derrame cerebral que vivió

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de Tvnotas.