J Balvin en una fuerte ansiedad y depresión

El cantante y productor colombiano J Balvin confesó estar en medio de una fuerte ansiedad y depresión en estos momentos de su vida.

En los últimos días hemos visto al talentoso colombiano desaparecer de sus redes sociales, lo cual tuvo sentido hace unas horas cuando confesó públicamente estar padeciendo una fuerte ansiedad y depresión.

Al parecer no todo en la vida del cantante es de colores pues hace unos días subió un vídeo a sus redes sociales confesando como se siente en estos momentos de su vida.

“Sé que he estado perdido de las redes. Como todo ser humano, he tenido mis pruebas y, en este caso, otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión,” Dijo el interprete.

J Balvin otra vez con depresión y ansiedad

J Balvin es bien conocido por todos por su música y su talento, así como también se destaca por su energía siempre positiva pero esta vez el famoso dejo muy claro que es un ser humano y no esta exento de padecer ansiedad y depresión.

“En este caso otra vez me toco la ansiedad y un poco de depresión. No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo la felicidad y que todo esta perfecto porque soy un ser humano como cualquier otro y soy también frágil y muy vulnerable.”

El interprete de “Mi gente” ha dejado claro que no es la primera vez que pasa por este tipo de situaciones las cuales ha controlado y siempre sale adelante.

Te puede interesar:

J Balvin el artista más escuchado en México

Clases virtuales genera estrés y ansiedad en alumnos

J Balvin finalizo su vídeo confiando en que todo esto pasará y pronto estará tan feliz y positivo como siempre se ha caracterizado.

“Agradecerles igual que estén ahí conectados conmigo, que los amo mucho, que ya pronto que pase como toda la tormenta estaré ya por aquí con ustedes hablando, haciendo chistes, porque realmente actuar no estoy para eso, si no para siempre ser real.”

Síguenos en Twitter @ElDictamen.