La tarde del pasado martes se dio a conocer la lista de nominados de la edición 2021 de los Premios Grammy, donde destacaron personalidades como Danna Paola (quien fue nominada por primera vez), Reik, Bad Bunny, Camilo y el multipremiado J Balvin, quien no se contuvo y despotricó contra la Academia Latina de la Grabación. ¿Cuál fue la causa? Sigue leyendo para enterarte.

A pesar del revuelo que causó la selección de nominados a los premios que celebran lo mejor de la música, la nota se la llevó el colombiano por hacer fuertes declaraciones en las que asegura que “les damos rating pero no nos dan el respeto”.

A través de su cuenta de Twitter, J Balvin explotó contra la Academia que organiza la gala ya que, de acuerdo a sus propias palabras, no se le da el reconocimiento que se merece al reguetón.

“Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido . Les damos rating pero no nos dan el respeto. Pd: Estoy nominado, para que no vengan que estoy dolido”, escribió J Balvin.

Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco esta aburrido . Les damos Rating pero no nos dan el respeto ✊(Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE — J BALVIN (@JBALVIN) September 28, 2021

Te puede interesar:

J Balvin le manda flores a Andrea Escalona y las redes enloquecen: “Suertuda”

J Balvin reta al “Canelo” Álvarez a una pelea y el mexicano acepta



El famoso J Balvin explota contra la Academia Latina de la Grabación

Sin embargo, la cosa no acabó allí, pues el intérprete de “Ritmo” volvió a tuitear sobre el tema e incluso hizo un llamado a sus colegas dentro del género para no asistir al máximo evento y hacer resonar su mensaje.

“Los que tienen poder en el género, ¡ninguno debería ir! Es decir, todos, porque somos un movimiento“, se lee en el polémico tuit que alcanzó miles de reacciones de manera instantánea.

Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR !! es decir todos porque somos un movimiento . — J BALVIN (@JBALVIN) September 28, 2021

“Bien dicho mi rey, es algo que ya se sabía”, “Todo el mundo sabe la corrupción detrás del Latin Grammy, pero las nominaciones de este año fueron vergonzosas” y “Lo dijiste y se tenía que decir, muy bien Balvin”, son algunas de las respuestas que se leen bajo el tuit.

A pesar del revuelo que causó el mensaje de J Balvin, ninguna estrella del reguetón ha secundado su idea. Sin embargo, no se descarta que alguno de ellos decida sumarse a su iniciativa en los próximos días.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen