Ivonne Montero calienta las redes con atrevido micro bikini en Instagram

AUDIO: Johnny Depp y Amber Heard tenían una tóxica relación. Al parecer el protagonista de Piratas del Caribe siempre dijo la verdad. Y es que luego de que se destapara que él y Amber Heard se estaban divorciando, la actriz desató un escándalo al asegurar que había sido violentada por su esposo. Sin embargo Depp aseguró que era al revés.

Las declaraciones de Heard le costaron a Johnny Depp su papel en la producción de Disney, además de que recibió muchas críticas en las redes sociales. Ahora, un audio en el que Amber Heard confiesa que sí golpeo al actor ha sorprendido a muchos.

“Lamento no haberte golpeado en la cara con una bofetada adecuada… Bebé, no estás perforado.No sé cuál era el movimiento de mi mano real, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, te golpeé”, se escucha en el clip de aproximadamente 10 minutos.

Durante su mediática separación Depp mencionó que ella era la agresiva y que no solo lo golpeaba sino que también le lanzaba cosas como jarrones, sartenes y todo lo que tuviera enfrernte de ella. Y eso justamente se escucha en la grabación.

“No puedo prometerte que no voy a reaccionar físicamente en otra oportunidad. Dios, a veces me enojo tanto que pierdo la razón”, asegura Amber. “Nena, te lo dije una vez, tengo miedo de morir, somos una escena del crimen este momento. No puede haber violencia, deberíamos separarnos si la hay”, aseguró el actor por su parte.

“Te comportas como un bebé, madura de una puta vez, Johnny” responde ella de maneta agresiva, él le responde: “Me fui anoche. Sinceramente te lo juro, porque no podía soportar la idea de más abusos físicos entre nosotros”.

Tras este audio se prueba que la denuncia de Amber Heard no era del todo cierta y la respuesta que dio Johnny Depp tenía muchas cosas de verdad.

Con información de El Universal.