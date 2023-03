En once años de trayectoria, el artista en tatuajes ha demostrado cómo ser un ejemplo de disciplina, constancia y ganas de seguir perfeccionando su técnica en el realismo y surrealismo. A la fecha, Sebastián Barrero, conocido en el medio artístico como IversonTattoo, ha sido invitado a distintos eventos de nivel internacional.

Sebastián es un artista que está enamorado profundamente de su profesión como tatuador, algo que se ha visto reflejado en la calidad de su trabajo y en cómo ha colgado un listón cada vez más alto entre los artistas latinos. Para Sebastián, el tatuaje ha sido su prioridad desde que se desligó del deporte.

“Conocí el tatuaje y me enganché inmediatamente con este arte que me apasiona porque dibujar siempre fue mi hobby desde niño, en ese momento empecé a buscar todas las herramientas de aprendizaje necesarias para entrar en el mundo del tatuaje, aunque cabe resaltar que no fue nada fácil incursionar en este”, menciona Sebastián.

IversonTattoo una carrera de éxito en el mundo de los tatuajes

Sebastián comenta que empezó con estilos de la nueva escuela porque sentía más afinidad con ellos desde el colegio cuando dibujaba cómics y grafitis. Sin embargo, luego no se sintió identificado así que empezó a explorar y encontrar el gusto por el realismo.

Sebastián afirma que siempre ha estado muy agradecido con el tatuaje porque le ha dado grandes oportunidades de conocer personas exitosas del medio y otros artistas del tatuaje que admira. Según comenta, JBalvin fue la primera celebridad con la cual trabajó y esto le dio impulso para llevar su profesión a otro nivel.

No obstante, Sebastián Barrero expone que todavía no se ha convertido en el artista al que aspira ser, así que ahora que tiene la posibilidad de adquirir más experiencia seguirá preparándose.

“Siempre estoy en una búsqueda diaria y constante de conocimiento en lo artístico porque nunca tuve la oportunidad de tener una preparación académica y mi aprendizaje ha llevado un proceso empírico. Ahora que tengo la posibilidad he querido aprender más de todo lo relacionado con la técnica del tatuaje, el cuidado de la piel, la inyección correcta de la tinta, la distribución adecuada de un buen diseño en el cuerpo de acuerdo a su anatomía, y un sin fin de puntos que permiten obtener resultados cada vez mejores en este arte tan increíble”, explica el afamado tatuador.

A la fecha, Sebastian ha tenido diversas experiencias internacionales al participar en diferentes exposiciones y convenciones de tatuajes en países como Argentina, México, Nueva York, Italia y Rusia. La exposición más reciente fue la Urban Land Tattoo Expo en Roma el pasado 2022.

“Fue una experiencia totalmente enriquecedora por el hecho de poder representar a mi país en este evento tan importante donde reúne artistas de gran nivel nacional e internacional. Pude compartir e intercambiar conocimientos y pude visualizar el arte de otros colegas a los que les tengo gran admiración”, menciona Sebastián. Como parte de sus proyectos para 2023 y a futuro, Sebastián Barrero espera lograr participar en más eventos internacionales para dar a conocer su trabajo a nivel mundial. Además, seguirá viajando para realizar cursos que le permitan seguir aprendiendo sobre tatuajes y otras corrientes artísticas

