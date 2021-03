Itatí Cantoral reveló haber sido acosada por un actor: “Quería abusar de mí”

La actriz Itatí Cantoral, conocida por su icónico papel de “Soraya Montenegro”, rompió el silencio y reveló que un actor la acosaba mientras compartían créditos en un proyecto.

En una entrevista con el Escorpión Dorado, Itatí dejó al descubierto varias de sus vivencias durante sus primeros años de actuación. Ante dichos relatos, “Escorpión Dorado” le preguntó si había tenido algún problema con alguien.

La actriz causó conmoción cuando confesó que uno de sus ex compañeros en una telenovela abusó de su poder para tratar de tener relaciones sexuales con ella.

“En esta ocasión esta persona me dijo lo que tenía que hacer y si no lo hacía, me sacaba de la telenovela y que me tenía que desnudar con él y meterme en la alberca con él”.

Itatí Cantoral contó los detalles del momento sin revelar el nombre de su agresor “para no revivir el pasado”.

“Claro que sí, con un cabr*n , sobre todo con los machines. Un cabr*n que quería abusar de mí. Con los machines con los que a veces te toca grabar en las telenovelas, son muy cabr*nes”, indicó.

Itatí Cantoral prefiere dejarlo en el pasado

Luego del trago amargo, la actriz señaló que buscó apoyo por parte de la producción, y luego de obtenerlo, decidió mantenerse en el proyecto. A pesar de esto, optó por no hacer el hecho público, pues en ese entonces “no había cadenas de apoyo como las que existen hoy en día”.

“Para hablar de algo tan serio como eso lo debí hacer en el momento y en el momento no había movimientos como el de Me Too!“, dijo Itatí Cantoral para cerrar el tema.

La actriz Itatí Cantoral cuenta con una larga trayectoria artística, en la que destacan proyectos como: “Dos mujeres, un camino”, “María la del barrio”, “Amigas y rivales”, y su más reciente éxito: “La mexicana y el güero”.

