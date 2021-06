Itatí Cantoral revela que también “le puso los cuernos” a Eduardo Santamarina

La querida actriz Itatí Cantoral rompió el silencio sobre la relación que mantuvo con Eduardo Santamarina, misma que se vio marcada por una infidelidad. Sin embargo, la famosa sorprendió al revelar que ella también le fue infiel… ¿Quién fue el tercero en discordia? Aquí te lo contamos.

En entrevista con Yordi Rosado, la actriz que dio vida a “Soraya Montenegro” hablo como nunca sobre su ruptura con Eduardo Santamarina, e incluso abogó por Susana González.

Recordemos que la pareja dio la noticia de su divorcio cinco años después de haber contraído nupcias. En ese entonces, las especulaciones sobre una supuesta infidelidad de Santamarina con Susana González comenzaron a rondar a la pareja.

No obstante, Itatí Cantoral confesó que la también actriz no fue la verdadera causa de su separación, y se enteró a través de su chofer.

“¿Cómo me di cuenta? Porque le intercambié a mi chofer. Y así me enteré. Me dijo el chofer. No fue Susana González. Fue hace tantos años que seguramente tuve muchos errores yo también. Fueron muchos errores. No sé si más míos o de él”, señaló Cantoral.

Itatí Cantoral también le fue infiel a Eduardo Santamarina

De acuerdo a la actriz, su matrimonio con Eduardo ya estaba mal. Tanto, que ella comenzó a salir con otra persona mientras aún estaba casada: el actor de “El Señor de los Cielos”, Gabriel Porras.

“Yo empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras, y no estaba yo divorciada. Yo ya no sé quién salió primero con quien. Más allá de eso, me cambié de empresa. Yo siempre he sido muy derecha. Me sentía como que me alejé de lo de Susana… y dije: ‘Que me diga muchas cosas bonitas Gabriel Porras, ya con eso no me voy a sentir mal, entonces, yo me sentía culpable también porque decía, yo también lo hice, entonces no la odiaba”.

Para concluir, Itatí Cantoral detalló que a pesar del “drama” pudo conversar con Susana González y dejar ir el dolor que la situación le causó.

“Me contó toda su vida, ya había terminado con Eduardo (…) te lo juro, fue una plática en la que se abrieron dos mujeres que yo le dije: ‘Te perdono, si te tenía qué perdonar de algo, porque a lo mejor no te tenía que perdonar, pero con lo que acabas de hacer no sabes cómo me has ayudado en mi corazón con todo lo que me contaste, porque me liberaste, quiero decirte que no tengo ningún problema contigo'”, finalizó.

