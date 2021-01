Itatí Cantoral habla sobre la muerte de su mamá: “Se contagió de Covid”

La actriz Itatí Cantoral se sinceró sobre el fallecimiento de su madre Itatí Zucchi, y reveló que lo que contribuyó al deterioro de su enfermedad fue su contagio por Covid-19.

Durante una entrevista con el programa “Ventaneando”, Itatí confirmó que su madre estuvo varios días hospitalizada luego de haber contraído coronavirus.

“A mi mamá la contagió una enfermera, pasó 30 días en el hospital covid y murió cuando la dejaron salir del hospital, pero murió a raíz de todo lo que le había hecho también el covid, le destruyó los pulmones.

Itatí Cantoral y su madre, Itatí Zucchi.

A pesar de esto, la actriz asegura que su madre falleció en agosto de 2020 no por Covid, sino por las complicaciones que este dejo luego del periodo de contagio.

“Desgraciadamente mi madre murió, no por covid, pero sí atravesó el covid y el covid le ayudó a morirse”, contó Itatí.

Itatí Cantoral se sincera sobre la muerte de su madre

Otra de las revelaciones de la actriz, fue que luego del fallecimiento de su madre, ella también contrajo el virus; sin embargo, a diferencia de su madre, ella fue asintomática.

“Cuando a mí me dio covid yo no me di cuenta y si no hubiera sido por la prueba que me sacaron en una película que empecé a hacer que se llama ‘Pole Dance’, donde tenía que bailar… Ahí fue cuando descubrieron que tenía covid”, aseveró.

Te puede interesar:

Sara Salazar, viuda de José José, debe miles de dólares de impuestos en EE.UU.

Prensa global condena a Pepillo Origel tras vacunación contra Covid-19

Para finalizar, la actriz de “La Mexicana y el Güero” señaló que desde el comienzo de la pandemia, ha gastado una elevada suma de dinero. Esto con la finalidad de proteger a sus familia y personal de un contagio.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.