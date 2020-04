Israel Jaitovich se entera al aire que su ex novia le fue infiel (VIDEO)

Resulta y resalta que en plena entrevista, Jaitovich descubrió que una de sus exparejas le pudo haber sido infiel.

Sin decir agua va el conductor le contó a Gustavo Adolfo Infante, presentador de la emisión, que tuvo un romance con la famosa Anette Michel.

El también productor de televisión contó al periodista que conoció a Anette cuando él era piloto de automóviles y ella edecán.

Recordó que como ella vivía en Guadalajara, la pareja se veía cada tres semanas, pero cuando la mamá de Anette se casó con un estadounidense, la familia se mudó a la Unión Americana.

Así, Anette decidió no ir a vivir a Estados Unidos y radicar en la Ciudad de México, y poco a poco su carrera como actriz fue creciendo.

Jaitovich, incluso contó a Gustavo Adolfo que ayudó a la famosa para que protagonizara la telenovela “Al Norte del Corazón”, al lado de Jorge Luis Pila, con quien comenzó a involucrarse sentimentalmente y terminó rompiendo su compromiso con Israel.

Sin embargo, cuando el periodista de espectáculos le preguntó si la única vez que alguien le fue infiel fue en aquella ocasión, Israel cayó en cuenta que quizás pudo haber sido engañado por su pareja de ese momento.

No, no me engañó… bueno sí, no… sí me engañó, ¿verdad? No me hagas encabrona*”…