“Isfelburgers”, el famoso negocio de Violeta Isfel

A pocos meses del anuncio en el que Violeta Isfel confirmó su negocio de hamburguesas, “Isfelburgers”, la actriz dio a conocer que el popular restaurante llega a Ciudad de México.

“Isfelburgers”, cuya primera sucursal se encuentra Tizayuca, Hidalgo, comenzó como una manera de contrarrestar la crisis económica en la que la actriz se encontró por la pandemia.

En entrevista con el periodista Edén Dorantes, Isfel reveló que su restaurante le ha ayudado a sentirse productiva.

“Algo que yo agradezco de Isfelburgers es que la gente me vea como lo que somos todos: humanos que tenemos que chingarle para trabajar y sacar adelante a nuestras familias, a nuestros hogares, incluso por salud mental y emocional, lo mejor que puedes hacer es sentirte productivo”, dijo Violeta Isfel.

El negocio de Violeta Isfel llega a CDMX

Sin embargo, debido a la aceptación de la gente y rápido crecimiento, decidió llevarlo a un nivel más profesional.

“Mi esposo ha sido el regalo más grande que la vida me ha dado, si no fuera por él yo seguiría vendiendo hamburguesas en la estufa de mi casa, porque a mi me daba ñañarita. Haciendo equipo con mis socios, mi esposo y marcas, estamos logrando esto que nos puede redituar y le podamos llevar un apapacho a esas personas que están hartas en sus casas y no saben qué hacer”, agregó Isfel.

Por este mismo crecimiento, la actriz de “Atrévete a Soñar” abrió una nueva sucursal en la CDMX, incluyendo una gran variedad de productos. Esto con la finalidad de hacerlo un restaurante más familiar.

“Esta primera semana estaremos abiertos de domingo a domingo para ver qué le gusta a la gente acá, nos pueden pedir por Rappi sólo para llevar o gracias a Rappi pickup, lo pides en Rappi y lo recoges aquí; sino vienes, te formas y aquí los atendemos”, habló Violeta Isfel sobre su debut en la Ciudad.

