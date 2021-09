Irma Dorantes lanza fuerte crítica a Omar Chaparro por su imitación de Pedro Infante

El legado que Pedro Infante dejó es incomparable y aunque muchos se han puesto en sus zapatos para interpretarlo “no todos están a su altura”, así lo dio a conocer la viuda de la estrella del cine de oro mexicano, Irma Dorantes.

En una entrevista reciente con el programa De Primera Mano, la esposa de Infante se pronunció sobre el gran talento que su gran amor tenía, señalando que ningún imitador sería tan talentoso como su esposo, quien protagonizó películas como “Nosotros los pobres” y “Dos tipos de cuidado”.

Además, Dorantes fue cuestionada sobre su opinión con respecto a la película “Caída del Cielo” y la interpretación de Omar Chaparro, y su respuesta causó revuelo en redes.

“¿Qué es eso? Caída al infierno ¿cuánto duró? ¿Qué hicieron? Hay miles de imitadores, qué maravilla, pero ¿Cómo? A mí no me gustaría si lo hacen, pero no lo puedo evitar tampoco”, indicó la famosa a las cámaras del programa.

A pesar del revuelo que causaron los comentarios de Irma Dorantes en redes sociales, el actor Omar Chaparro no se ha pronunciado al respecto.

¿De qué trata “Como caído del cielo”?

Recordemos que la película “Como Caído del Cielo” narra la historia en la que supuestamente Pedro Infante regresa a la Tierra, pero en el cuerpo de uno de sus imitadores.

En esta cinta dirigida por el mexicano Pepe Bojórquez, Pedro Infante “ha estado en el limbo” durante 60 años porque su mal comportamiento no lo dejó llegar al cielo.

Así que en su regreso a la vida, el ídolo del llamado Cine de Oro toma el cuerpo de Pedro Guadalupe Ramos (Omar Chaparro), un imitador de Pedro Infante y lo utiliza para enmendar sus fallas.

