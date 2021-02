Irina Baeva sobre Geraldine Bazán: “Quise hablar con ella”

La actriz de origen ruso, Irina Baeva, rompió el silencio sobre su relación con Gabriel Soto, y confesó que en algún punto quiso hablar con la ex pareja del actor, Geraldine Bazán.

En entrevista con Yordi Rosado, Irina abrió su corazón y dejó al descubierto que a pesar de la polémica que desató su noviazgo con Gabriel Soto, quiso hablar con Geraldine.

“Yo pedí personalmente hablar con ella porque a mí no me gusta llevar las cosas al medio del espectáculo. Creo que se tiene que hablar. Yo soy de hablar las cosas frente a frente, la gente que me conoce no me dejará mentir.”

A pesar de esto, la actriz reveló que la conversación entre ambas no “se dio”.

“El problema que yo tengo con alguien, lo arreglo, Vamos a hablar, pero lamentablemente nunca se dio”, explicó.

Irina Baeva habla sobre sus inicios con Gabriel Soto

La actriz también compartió cómo ha sido para ella tener un noviazgo tan público como el suyo con Gabriel Soto.

“No es algo que pones en tu cartulina. Es un rol complicado. Yo te acepto a ti como mi pareja, y sé el bagaje que tienes, lo acepto como tal. Lo que me importa es que por el amor que le tengo buscamos que todos tengamos un ambiente de armonía y paz”, puntualizó.

Asimismo, detalló que fue muy fácil para ella encariñarse con las hijas de Soto y Bazán, pues tuvo oportunidad de convivir con ellas durante una temporada de confinamiento que pasaron en Acapulco.

“Es complicado, pero es ir conociéndonos, es ir haciendo recuerdos, es ir construyendo algo… Imagínate, de pronto era recibir el apoyo de las niñas de Gabriel en momentos complicados para mí. Tal vez no estuvo en mi cartulina hace 10 años, pero así es y así soy feliz”, comentó.

Gabriel Soto e Irina Baeva se conocieron al protagonizar la telenovela “Vino el amor”, bajo la producción de José Alberto Castro. Sin embargo, confirmaron su romance hasta finales del 2019, luego de un polémico divorcio entre el actor y su ahora ex esposa, Geraldine Bazán.

