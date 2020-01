Irina Baeva se accidenta en plena grabación de novela, la modelo rusa puso en riesgo su vida, todo para que la escena saliera bien.

Quién sufrió un terrible accidente mientas grababa la telenovela ‘Soltero con hijas’ fue Irina Baeva.

La periodista de espectáculos Angélica Palacios informó que sobre el percance que sufrió la modelo de origen ruso.

En el momento que ocurrió el incidente todo el staff se alarmó, debido a que la actriz arriesgo su vida al grabar la escena.

Según Angélica Palacios narró que el incidente ocurrió mientras Irina Baeva grababa una escena en la carretera del Ajusco junto al actor Juan Vidal.

Además, para esta escena se había contratado a unos dobles de acción que entrarían en cierto punto del camino para evitar poner en riesgo la vida de los actores.

Pero no contaban con que Juan Vidal no detendría la marcha del carro , por el contrario pisó el acelerador, afortunadamente el accidente no pasó a mayores, solamente fue el susto para la producción.

Irina Baeva así inició su carrera en México

Ella nació en Moscú, Rusia, tras estar estudiando la carrera de periodismo en su país, pero a los 18 años de edad decidió venirse a México y comenzar la carrera de actuación en el CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa.

Uno de sus primero proyectos donde comenzó su carrera fue en la telenovela Muchacha italiana viene casarse.

Su segunda novela fue en Pasión y Poder, donde el productor José Alberto “El Güero” Castro le dio la oportunidad.

Al ver su belleza y talento, el mencionado productor le dio el protagónico de su telenovela Vino el amor en el 2016, donde compartió créditos con Gabriel Soto.

Según durante las grabaciones los actores quedaron enamorados, el problema fue que Gabriel estaba casado con Geraldine Bazán.

Luego vinieron otras telenovelas como Me declaro culpable, El Último Dragón.

Actualmente vuelve a trabajar con Gabriel Soto en Soltero con hijas, pero en esta ocasión es la antogónica.

