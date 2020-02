Irina Baeva realiza tierno gesto a las hijas de Gabriel Soto

View this post on Instagram

Hoy ya cumples 11 años hija mia. Gracias por haberme escogido como tu papá. Gracias por darme las alegrías más grandes con cada abrazo que me das, con cada sonrisa y con cada vez que me dices un ‘te amo’ ❤️. Que la vida te siga dando todas las bendiciones y salud hija. Estaré para ti SIEMPRE para amarte, apoyarte y acompañarte en tu camino. Muy muy feliz cumpleaños mi Elissa. 🎉🎊🎈🎁Te amo con todo mi corazón ❤️