A solo unos días del fallecimiento del actor Alfonso Zayas, su compañero y primo Rafael Inclán rompió el silencio e hizo sorprendentes revelaciones sobre cómo pasó sus últimos días el famoso. ¡Sigue leyendo para enterarte!

En entrevista con Javier Poza para Grupo Fórmula, Inclán destapó que tuvo la oportunidad de estar junto a su primo en el hospital, mientras se encontraba en estado crítico: intubado y en coma inducido.

Según las declaraciones del actor, algunos familiares de Alfonso Zayas (incluyéndolo) tuvieron la oportunidad de verlo y despedirse de él, a pesar de las restricciones por Covid-19.

“Ya no podía hablar, estaba intubado y con coma inducido. Me dieron chance de entrar, no es fácil con el covid. Entramos uno de sus hijos y yo. Me despedí de él“, detalló Inclán.

Sin embargo, la partida del ícono de la picardía mexicana tomó por sorpresa a su familia, pues según los doctores había una gran posibilidad de que despertara del coma.

“Había la esperanza de que reaccionara en la madrugada, pero ya estaba muy decantado físicamente y partió después de las 11 de la noche”, indicó el protagonista de “Bellas de Noche”.

Además, el mexicano destacó que a pesar del dolor que atraviesan por la partida de Alfonso Zayas, la familia permanece unida y dispuesta a honrar su trayectoria.

“Imagínate, mi primo, los que quedábamos de esa generación familiar; se empezó a complicar y a complicar y anoche se fue y la viuda, los sobrinos, nietos, todos impactados. Ya sabemos que estos trámites son muy dolorosos y ahí estamos”, agregó.

