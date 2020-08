Integrante de “Survivor México” tiene tuberculosis (VIDEO). Las alarmas se encendieron entre la producción pues la enfermedad es contagiosa…

Delmy, la más reciente expulsada del reality show de Tv Azteca, ‘Survivor México’, confirmó que tiene tuberculosis y varios problemas más de salud ahora que volvió a casa.

Lo que más preocupó fue que físicamente la integrante de ‘Survivor México’ se ve demacrada y enferma, incluso ella misma compartió en su cuenta de Instagram que estuvo en el hospital pocas horas antes de ir a los foros de Tv Azteca.

En entrevista con ‘Venga la Alegría‘ confesó que le han detectado varios padecimientos físicos a raíz de que volvió de la emisión:

Pudieron ver lo que me pasó en las manos, por falta de hierro y potasio, dolores musculares, dolor de huesos, porque la falta de comida te hace, neta, tuve tantas enfermedades que ni siquiera me lo imaginé, mi cuerpo me traicionó muchísimo”.