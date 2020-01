Integrante de ‘Los Recoditos’ fue golpeado mientras cantaba en la calle. Rafa González, integrante de los Recoditos compartió con sus seguidores una serie de videos en donde les informaba de la terrible situación que vivió en una playa de Mazatlán. Además compartió video de lo sucedido.

El cantante iba caminando por el malecón de Mazatlán y decidió cantar para sus fanáticos en Instagram. Así, el vocalista se propuso a entonar el tema “Es bonito”, la canción que le pidieron sus fans que cantara en su Instagram. De pronto una persona apareció detrás de él y lo golpeó en el cuello.

El video terminó en ese momento y todos sus espectadores se quedaron atónitos ante lo que acababan de presenciar. Posteriormente el cantante compartió en sus historias lo que sucedió con su característico humor.

A través de sus historias de Instagram Rafael contó su experiencia: “Aguas, aguas, no cante en la calle porque les meten un madrazo mal plan. Obviamente le tuve que hablar a las autoridades competentes se que se lo llevaron y mínimo va a tener donde dormir ahora y mañana le darán comida”, mencionó el vocalista de Los Recoditos.

La persona que agredió al cantante se trató de un indigente que iba caminando por el malecón en la ciudad de Mazatlán. “Cuando ya estaba esposado le pregunte ‘¿Y bueno por qué me golpeaste?’ Me dijo una cosa que no recuerdo y luego me dijo ‘porque me mentaste la madre y seguiste cantando’. Me pasó a mí y pues ni modo”, explicó.

Afortunadamente el integrante de los Recoditos que fue golpeado, Rafa González, no presentó mayores lesiones y se encuentra bien.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de BandaMax.