En medio del escándalo que protagoniza la actriz e influencer Bárbara de Regil, trascendió que la plataforma Instagram suspendió la cuenta destinada a la divulgación de su proteína @lovingit_healthy. ¿Cuál fue la razón? Aquí te lo contamos.

Recordemos que el pasado martes 15 de junio las redes sociales se encendieron luego de que el nutriólogo Aries Terrón denunció públicamente presunto hostigamiento por parte de Bárbara de Regil.

De acuerdo al profesional, luego de que se viralizara un video en el que analizó el contenido real que tiene la proteína “Loving it”, Facebook censuró el perfil de Aries Terrón.

Además, reveló que la marca que patrocina Regil no es la única que lo amenazó para no hablar de los productos, también organismos encargados de proteger al consumidor.

Ahora, trascendió que Instagram tomó cartas en el asunto al cerrar la cuenta del producto de Bárbara de Regil; allí se suele compartir contenido anunciando dicho producto y “sus beneficios”.

Con esta acción dicha plataforma estaría respondiendo a las peticiones de miles de internautas que expresaron su descontento con la marca, por promover productos que son nocivos para la salud.

Bárbara de Regil es acusada de hostigamiento y fraude (VIDEO)

Bárbara de Regil acepta que no es nutrióloga ni doctora

Aries Terrón se lanza contra Bárbara de Regil

Luego de varios meses de mantener bajo perfil, Aries Torreón recurrió a sus redes sociales; esto para dar a conocer que tras su reseña sobre la proteína comenzó a ser víctima de hostigamiento. Señaló como culpable a la protagonista de “Rosario Tijeras”.

Bárbara de Régil manda amenazar a Nutricionista que descubrió que sus Proteínas son una completa ESTAFA pic.twitter.com/DwH3Om4IfZ — La Comadrita (@LaComadritaOf2) June 13, 2021

“Me perturba ver hasta dónde llega el tráfico de influencias en nuestro país, en el que es común el dicho ‘el que no tranza no avanza’. Y donde las personas que pertenecen a cierto estrato social se sienten con el derecho de amedrentar a las personas que hemos ‘picado piedra'”, expresó el especialista.

A pesar de la gravedad de dichas acusaciones y la reciente desactivación de su cuenta, ni la actriz o su equipo se han pronunciado al respecto.

