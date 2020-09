Innserlsoth cancela Among Us 2

Junto con “Fall Guys”, “Among Us” se ha convertido en el juego viral de la temporada. Tal ha sido el éxito y exponencial crecimiento de este juego indie en las últimas semanas (el cual fue lanzado hace 3 años) que hace un mes se anunció que la secuela estaba en camino.

Sin embargo, el estudio desarrollador Innersloth se retractó y anunció la cancelación de “Among Us 2”, pero esta noticia no es precisamente mala.

En un mensaje publicado en la página oficial, el equipo habla del futuro del juego y su compromiso para hacer el original mejor de lo que es. La noticia que sorprendió fue la cancelación de una segunda versión de Among Us, aunque su contenido simplemente se trasladará al actual título, como actualizaciones.

“Todo el contenido que habíamos planeado para Among Us 2 se lo llevará a Among Us 1. Esto es probablemente la elección más difícil porque significa que debemos profundizar en el código del juego y rehacer varias partes. Tenemos muchas cosas planeadas y estamos emocionados de dar nuevo contenido a todos mientras siguen disfrutando (de Among Us)“, expresó el estudio.

Innserlsoth ha comentado algunas de estas novedades, entre las que destacan como prioridad las mejoras en servidores de Among Us. También se dará soporte para daltónicos mediante nuevas formas de identificar a los jugadores, un sistema de amigos y cuentas -una tarea que admiten que llevará algún tiempo- y un nuevo escenario que ya se ha empezado a diseñar. “Tenemos un montón de más cosas planeadas, sólo necesitamos dar prioridades y organizar el plan”, aseguró el estudio.

