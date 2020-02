Ingrid Martz y su hija sufren accidente – Ingrid Martz y su hija sufren accidente automovilístico cuando transitaban por la avenida Periférico de la Ciudad de México.

Su hija Martina tiene ocho meses de haber nacido, por lo que la actriz se llevó un gran susto.

En sus redes sociales la actriz dio a conocer el incidente, donde explicó que un automovilista había impactado su coche por venir distraído en el celular.

“Les cuento. Estoy aquí con mi pequeña Martina esperando a que lleguen los de la aseguradora porque me chocaron. Estaba en Periférico parada, con muchísimo tráfico, nada extraño en esta ciudad, y pues el hombre que venía atrás de mí, venía distraído.

“Literal, parada, lo veía por el retrovisor cómo es que estaba distraído y no frenaba y no frenaba, hasta que me pegó y aquí estamos”, comentó.

Aunque Ingrid hizo énfasis que tanto ella como su hija, Martina, se encuentran en perfectas condiciones, pues solo fue un ligero golpe.

“Gracias a Dios, Martina y yo estamos bien, pero se los digo, pudo haber sido mucho más fuerte. Si él hubiera venido a más velocidad no sé qué hubiera pasado, pero gracias a Dios no sucedió”, dijo.

Por lo que hizo un llamado a los conductores que mientras manejen no utilicen su celular, debido a que en ese tiempo que estuvo esperando a la aseguradora pudo percatarse que la mayoría de los automovilistas viajan distraídos.

“Pero es increíble, cuando estaba ahí parada en Periférico, viendo lo de la aseguradora, me percaté que la mayoría viene mensajeando, viendo vídeos o mensajeando con las dos manos, o sea, con las dos deteniendo el celular y escribiendo. Es impresionante que la mayoría vienen distraídos, no vienen viendo hacia el frente. Yo digo que así como existe el ‘si toma, no maneje’, también debería existir el ‘si maneja, no use celular”, finalizó.

