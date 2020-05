Ingrid Coronado revela las afectaciones que tuvo tras divorcio. El cual ocurrió cuando Fernando del Solar padecía de nuevo cáncer.

Además que ella fue señalada de haberle sido infiel al conductor mientras enfrentaba el tratamiento contra el padecimiento que ha luchado por años.

Uno de los romances que comenzó siempre siendo polémico en TV Azteca fue el que protagonizaron Ingrid Coronado y Fernando del Solar en el 2012.

Ellos eran los conductores principales del programa ‘Venga la Alegría’ en mencionada televisora, luego de que Fernando del Solar estuviera a punto de casarse con otra conductora, Ivette, con quien concluyó su relación y anduvo oficialmente con Ingrid.

Cuya relación ya se venía especulando, el escándalo fue más grande debido a que Ingrid ya estaba embarazada de su segundo hijo en el 2011 y para el 2012 recibieron a su segundo pequeño, por lo que decidieron casarse en una ceremonia muy íntima.

Sin embargo ese mismo años la vida les cambió, tras enterarse Fernando del Solar que padecía Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer,

Tras ese momento comenzó su tratamiento en el cual estuvo acompañado por su esposa.

Después se comenzó a rumorar la supuesta infidelidad por parte de Ingrid Coronado, por lo que en mayo del 2015 se confirmó el divorcio entre ellos.

Ella fue duramente señalada por haberlo dejado cuando Fernando del Solar se encontraba luchando contra la enfermedad.

A raíz del anuncio oficial de su separación, cada uno comenzó a contar su versión, después se supo que Fernando le pedía a su ex esposa una pensión.

Luego de que no estaba trabajando, fue hasta el 2019 que el conductor reveló que ya se encontraba en paz con Ingrid.

Por lo que Ingrid también ha revelado que durante estos cinco años la ha pasado muy mal:

“Cuando las personas hacen eso de insultar, de agredir, de juzgar a los demás, a quienes están lastimando es a ellos mismos porque la gente no tiene la capacidad de lastimar tu alma, solamente tú eres capaz de hacerlo.

Si bien cuando recibí todo esta violencia evidentemente sí me afectó, sí la pasé muy mal, me hizo mucho daño, pero a la vez me ayudó”, confesó.