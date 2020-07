View this post on Instagram

Las personas nos metemos en rutinas de formas inimaginables. ⁣🤔 ⁣ Nos ponemos en piloto automático desde que suena el despertador, corriendo todo el día para que nos dé tiempo de cubrir todo lo que tenemos que hacer. ⁣ ⁣ Y no nos damos cuenta, que en el transcurso del día 𝐧𝐨𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐦á𝐠𝐢𝐜𝐚𝐬 de nos podrían conectar con nuestra creatividad, por lo tanto con nosotros mismos. ⁣😌 ⁣ Ahí en esa 𝐜𝐨𝐧𝐞𝐱𝐢ó𝐧, estamos un espacio seguro, donde 𝐧𝐨 𝐡𝐚𝐲 𝐦𝐢𝐞𝐝𝐨, 𝐧𝐢 𝐚𝐧𝐠𝐮𝐬𝐭𝐢𝐚, 𝐧𝐢 𝐚𝐧𝐬𝐢𝐞𝐝𝐚𝐝, 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐨𝐬 𝐦á𝐬 𝐞𝐬𝐩𝐢𝐫𝐢𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐚 𝐃𝐢𝐨𝐬 que nunca. ⁣✨ ⁣ Ahí es donde tenemos la oportunidad de descubrir nuestros talentos y gustos. ⁣ Podemos reconocer nuestros errores y darle un mejor sentido a nuestra vida. ⁣ ⁣ En la cocina, tenemos una de las mayores oportunidades. ⁣ ⁣ Así que ¿𝐩𝐨𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐜𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞? ⁣ ⁣ Sería algo hacía como hacer meditación en movimiento mientras 𝐩𝐨𝐧𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐨𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬, 𝐥𝐨𝐬 𝐬𝐚𝐛𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐲 𝐥𝐚𝐬 𝐭𝐞𝐱𝐭𝐮𝐫𝐚𝐬 de cada uno de los ingredientes, creando platillos originales dejándonos guiar por nuestra intuición. ⁣💖 ⁣ De esa manera, el quehacer, se vuelve parte de nuestras practicas espirituales para estar en paz, conocernos y ser mas libres que nunca. ⁣ ⁣ Pruébalo, te prometo que te va a gustar. ⁣ ⁣ Y tú, ¿que has descubierto de ti cuando cocinas? Dime en comentarios, te leo. #Cocina #Dios #Oportunidades #Cuarentena #Felicidad #QuédateEnCasa