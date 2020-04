Ingrid Coronado muestra su rostro sin maquillaje, no creerás como luce

View this post on Instagram

Hey, ¿cómo van? Puff, yo les confieso que he pasado por 𝘵𝘰𝘥𝘢𝘴 𝘭𝘢𝘴 𝘦𝘮𝘰𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴… esta foto fue tomada en uno de mis mejores días, pero los últimos días 𝐦𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧é 𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢ó𝐧. ⁣⁣⁣ Me sentía con el ánimo muy bajo, ya me siento cansada, ¡es un mes! Y tengo miedo y me desespera la incertidumbre de no saber cuánto tiempo nos falta. Por lo menos, ¡medio mes más! ⁣⁣⁣ .⁣⁣ Así que me 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐨 todo el tiempo para 𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝 😊. Intento pensar siempre en lo bueno, para que lo malo 𝘯𝘰 𝘮𝘦 𝘢𝘳𝘳𝘢𝘴𝘵𝘳𝘦. Pero a veces siento como una fuerza que me jala hacia abajo y me gustaría encerrarme a llorar todo el día. ⁣⁣⁣ Pero no puedo 😕porque tengo a 3 niños hambrientos en casa, sedientos de 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐨𝐬 y atención de mamá y ¡¡¡muchísimo quehacer doméstico!!!! ⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣ Cuando estaba en un punto crítico, llegaron las 𝐦á𝐠𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨𝐢𝐬 en mi LIVE de 𝘠𝘰𝘶𝘛𝘶𝘣𝘦 del martes, y les juro que sí me ayudó a darme el empujoncito que necesitaba, si no lo han visto, esta el link en mi bio, verán que sus 𝐩𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐲 𝐟𝐢𝐥𝐨𝐬𝐨𝐟í𝐚 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐝𝐚 les dará ese 𝐛𝐨𝐨𝐬𝐭 que ahora tanto necesitamos… ⁣⁣⁣ .⁣⁣ ¿Ustedes cómo se han sentido? ⁣⁣ .⁣⁣ ¿Tendrán alguna técnica especial que me compartan para que no se me parta en dos la espalda al trapear? 🤣⁣⁣ .⁣⁣ Déjenme sus comentarios 👇👇👇 Les voy a estar contestando.⁣⁣ .⁣⁣⁣ Los quiero montones, y ánimo, lo vamos a lograr, ya verán… #Jueves #animo #fe #positiva #filosofía