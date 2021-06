A solo unos días del escándalo que protagonizaron más de 30 influencers y famosos por promover al Partido Verde Ecologista (PVEM) en plena veda electoral, algunas de las figuras públicas han salido a compartir “su versión de la historia”. ¡Sus declaraciones te impactarán!

Recordemos que el domingo 06 de junio se llevaron a cabo unas de las elecciones más importantes del país. Y mientras algunas personalidades de internet promovieron a sus seguidores salir a votar, otros decidieron violar la veda electoral y promover un partido político.

Tras la ola de críticas recibidas en su contra, varios de estos famosos han decidido romper el silencio sobre el tema. Sin embargo, sus explicaciones dejaron mucho que desear, ¡aquí te las compartimos!

Fer Moreno, de Acapulco Shore

La participante del reality “Acapulco Shore”, Fer Moreno, acudió a su cuenta de Instagram para transmitir un live en el que reveló algunos detalles sobre la polémica historia.

El clip retomado por el usuario What the Fake, Moreno indicó que “ni siquiera fue una campaña millonaria como están diciendo por ahí, en realidad fueron 10 mil pesos, o al menos eso fue lo que se me pagó a mí”.

No obstante, la influencer desató la ira de los internautas y varios líderes de opinión al señalar que aceptó dicha campaña porque “también tengo que pagar una renta, sí, la peda no se paga sola, mis viajes no me los paga nadie, de verdad una disculpa, estoy decepcionada de mí, yo no sabía qué era, soy ignorante del tema”, concluyó.

10 mil pesos le pagaron por violar la ley y hacer campaña en plena veda electoral por el Verde. 10 mil pesos. En eso se vendieron algunos ‘influencers’



pic.twitter.com/gpSrjWSAoA — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 8, 2021

Niurka se lanza contra quienes “critican” a su hija Romina por la polémica PVEM

De Raúl Araiza a Sherlyn: estos son los famosos que violaron la veda electoral

Sherlyn

A diferencia de Fer Moreno, la actriz Sherlyn aseguró que fue decisión propia promover a dicho partido político, y que no recibió “ni un peso” a cambio de las menciones.

El mismo usuario de Instagram (what the fake) compartió una captura en la que la actriz indicó que no le proporcionaron ninguna cantidad de dinero por emitir su opinión.

“Ni me pagaron, tengo amigos en los que creo porque los he visto trabajar, si hubiera estado a favor del PAN o del PRI también estarían enojados, como se enojan cuando digo algo que no me gusta del presidente, es muy fácil opinar y juzgar sin saber que yo no recibí ni un peso por decir que a mí me gustan y en ningún momento invité a votar por ellos”, detalló.

Bárbara de Regil

Otra de las actrices e influencers que fue blanco de críticas tras promover al PVEM fue Bárbara de Regil, quien no tardó en salir a defenderse de quienes la acusan por recibir dinero a cambio de la mención.

En entrevista con Ventaneando, la protagonista de “Rosario Tijeras” señaló que “A mí me sale todo lo que hago de corazón, yo etiqueto a todo el mundo, yo hablo de lo que quiera, siempre opino de lo que sea, yo en unas preguntas que me hicieron hace 8 días me preguntaron por qué partido vas a votar y yo no contesté, sólo dije que me gustaron las propuestas y eso fue todo, pero porque me gustaron”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.