Inés Gómez Mont reveló que su ex la rechazó por tener triates. En su primer matrimonio ella tuvo en su segundo embarazo a los trillizos.

Además la conductora confesó que su embarazo fue muy complicado por lo que estuvo en cama seis meses en los cuales solamente se podía mover lo indispensable.

Sin duda una de las conductoras que se ha ganado un lugar dentro de los hogares mexicanos es Inés Gómez Mont, en parte a su simpatía y carisma, así como también porque es mamá de seis niños.

La conductora se casó en el 2008 con Javier Díaz, durante su matrimonio tuvieron su primera hija Inesita y en su segundo embarazo tuvo trillizos, noticia que no le gustó a su ex marido en su momento.

Según Inés le confesó en una entrevista a Mónica Noguera lo que vivió cuando le informó a su primer marido la llegada de sus triates:

“Él me dejó de hablar, él estaba muy enojado, no sé, hasta la fecha no sé por qué se habrá enojado como si yo de verdad lo hubiera planeado, como si yo hubiera hecho una trampa”, dijo.

Inés Gómez Mont reveló que su ex la rechazó por tener triates

También Gómez Mont recordó por todas las dificultades que pasó durante su embarazo, su ginecólogo le advirtió que tendría uno muy complicado:

“(El ginecólogo) me dice: ‘Inés, no son dos, son tres, estás embarazada de triates. No sabes en el problema que estamos metidos, o sea un embarazo de triates es complicadísimo, de las cosas más difíciles, además eres chiquita, tu cuerpo no lo va a soportar, yo creo que no estás preparada para tener triates, te voy a tener que poner en cama, ya empezaste con amenazas de aborto’, el panorama no estaba bonito”, informó.

Una vez que el ginecólogo le comentó a Inés como estaba el panorama de su embarazo, ella llegó a su casa muy angustiada y siguiendo todas las indicaciones del doctor:

“Me fui a mi casa con muchísima angustia, estuve en cama, prácticamente me aventé seis meses en cama embarazada de los triates, seis meses sin moverme y el día que tenía amenaza de aborto, día que me cargaban en silla y me bajaban al coche y llegaba a urgencias y lo único que me decía el doctor es ‘tenemos que ver si hay latido o no hay latido cardiaco’, entonces así me aventé todo el embarazo”, confesó.

Cabe mencionar que Inés Gómez Mont se divorció de Javier Díaz en el 2013, ellos tuvieron cuatro hijos Inesita y los trillizos Bruno, Diego y Javier.

Para el 2015 la conductora se casó con Víctor Álvarez Puga con quien tuvo dos hijos Bosco y María.

Con información de Quién.