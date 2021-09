Tras varias semanas en silencio, la presentadora Inés Gómez Mont reapareció en redes sociales con un contundente mensaje en el que defendió su inocencia y reprobó que se le haya creado una imagen “fría y calculadora”. ¿Qué más declaró? Aquí te lo contamos.

A través de su cuenta de Instagram, Gómez Mont aseguró que las acusaciones en su contra por presuntamente recibir 3 mil millones de pesos por dos contratos público son falsas y que mucho menos ha poseído esa cantidad de dinero.

“Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”, se lee en el comunicado.

Te puede interesar:

Así es el rancho de Inés Gómez Mont, donde es vecina de Donald Trump

Inés Gómez “forra” con papel las ventanas de su mansión en Miami ante proceso legal



Inés Gómez Mont rompe el silencio

Asimismo, declaró que este tiempo fuera de los reflectores lo utilizó para preparar su defensa: “A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito“.

Para finalizar, la ex conductora de “Ventaneando” agradeció el apoyo de los que la conocen y pidió un voto de confianza a quienes no la conocen:

“Sé quien soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia“, concluyó Inés.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.