Inés Gómez Mont habla de su recuperación tras su cirugía en el cerebro

Desde hace dos años a Inés se le detectaron unos tumores en el cerebro, por lo que en septiembre del 2019 le fue extirpado el segundo.

Por primera vez Inés habló frente a las cámaras sobre su recuperación y cómo ha vivido desde que le dieron la noticia que tenían que extirparle el segundo tumor que tenía en el cerebro.

Según, Gómez Mont dijo que cuando le informaron de su segunda operación, la tomó con mucha sorpresa, debido a que pensaba que era inofensivo, pero su neurólogo le dijo todo lo contrario.

“Me siento muy bien de salud. Creo que fue un año bastante duro en muchos aspectos de mi vida. Fue un susto. Al final del día sí me toma por sorpresa porque no estaba yo esperando otra cirugía.

“Era consiente desde el principio que tenía dos tumores, eso lo dije desde el primer día. Siempre se manejó que el segundo tumor no se tenía que operar, que era un tumor que se controlaba y que la verdad estaba prácticamente inmóvil, muerto o sin función en el cerebro y de pronto (el doctor) me llamó para decirme que lamentablemente el tumor se estaba comportando de manera agresiva y que era momento de llevar a cabo una cirugía”, reveló.

Además, la conductora afirma que siempre se mantuvo con la cabeza firme de que todo saldría bien debido a la fe que tiene por Dios, así como su amor por sus seis hijos, Inesita, Diego, Javier, Bruno, Bosco y María.

“La fe mueve montañas y sin duda nunca le solté la mano a Dios ni a mi virgencita; honestamente me agarré de ahí. Yo creo que te tienes que agarrar de eso y mi motor y sí, mi inyección más grande, fueron mis hijos. Pude platicar con ellos, sobre todo con los grandes que ya son más conscientes de la situación, para explicarles a lo que me iba a someter. Que me vieran bien, tranquila, yo transmitirles esa paz”, comentó.

