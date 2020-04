Imanol Landeta por esta razón dejó las telenovelas

View this post on Instagram

Así se ve ahora #imanollandeta de la #telenovela #elniñoquevinodelmar #felipin sabias que es hijo del gran actor @manuel_landeta #carlosochoaysusnovelas #Veranodeamor #Daniel #Juroqueteamo #Pablo #Códigopostal #Pablo #Velodenovia #Alexis #Depocaspocas pulgas #Rolando. #Clase406 #Alejandro #VivoporElena #Juanito