Ignacio Peregrín destapa que la mamá de Belinda “se derrumbó” tras su compromiso con Nodal

El aspirante a un puesto político en la Cámara de Diputados y hermano de Belinda, Ignacio Peregrín, destapó cuál fue la reacción de su mamá tras el anuncio del compromiso entre la cantante y Christian Nodal.

Fue durante su cierre de campaña para convertirse en diputado federal por la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, que Peregrín habló sobre el reciente compromiso de su hermana Belinda.

Allí, compartió cómo reaccionó su familia ante la romántica “la pedida de mano” de Christian Nodal a la cantante. El evento causó revuelo entre el público y las redes.

“Fue una sorpresa yo creo que para todos, porque la verdad yo algo esperaba, ya lo había comentado, no sé si se acuerden. Yo los veo muy enamorados y ahora con esta noticia. No hay fecha aún de la boda y ese tipo de temas, pero yo en cuanto lo sepa yo se los digo con toda confianza“, dijo a las cámaras el aspirante político.

Asimismo, el joven de 25 años detalló que Belinda no pudo esperar para revelar la noticia con él, siendo de los primeros en enterarse sobre el gran suceso.

“Me habló mi hermana el mismo día que sucedió, que estaba muy contenta, que habían ido a cenar a un restaurante; comieron comida japonesa y les fue muy bien. Están muy enamorados y yo lo aplaudo mucho”.

Belinda Schüll rompió en llanto tras la noticia

De acuerdo a “Nachito”, el momento entre la pareja fue descrito por su hermana de manera tan romántica, que desató la emoción de su madre Belinda Schüll, y la hizo llorar.

“Mi papá pues está muy contento, mi mamá también, mi mamá es un poco más sensible, entonces se puso un poco a llorar, más sensible de lo normal. Todos estamos muy contentos y muy felices, deseándole lo mejor a mi hermana y apoyándola siempre”, agregó.

Para concluir el tema, Ignacio Peregrín indicó que por compromisos laborales de ambos no ha podido ver a su hermana ni la lujosa sortija con la que Christian Nodal le pidió matrimonio.

“Sigue en España grabando su serie de Netflix. Yo no lo he visto (el anillo), yo hasta no ver no se los diré, yo no lo he visto, no me lo ha podido enseñar mi hermana ni mucho menos. Eso al final del día es una muestra de cariño, una muestra de amor que todo el mundo”, finalizó.

