Como resultado de la paulatina reactivación de teatros en todo el país, varios actores comienzan a sumarse a nuevos proyectos; tal es el caso del primer actor Ignacio López Tarso, quien junto a su hijo Juan Ignacio Aranda trabaja en la obra “Una vida en el teatro”.

En conferencia de prensa, el hijo de Ignacio López tarso reveló alguno detalles sobre el regreso a los escenarios de su padre, abordando su estado de salud actual.

“López Tarso está bien en casa, pero en una revisión de rutina la doctora decidió que tenemos que fortalecernos los dos. La pandemia nos ha vuelto muy sedentarios y la obra Una vida en el teatro es muy demandante, ni mi padre ni yo estamos en condiciones físicas para hacerla”, añadió Aranda.

Si bien el actor de 96 años no pudo asistir a la conferencia de prensa, envió un breve audio en el que dejó saber a los medios que está tomando las medidas necesarias para mantenerse sano.

“Ayer vi al geriatra que me está vigilando y me recomendó un reposo de una semana, de no salir y así lo voy a hacer“, se escuchó en el audio.

Con esta puesta en escena, Ignacio López Tarso y Juan Ignacio Aranda marcan su regreso a los escenarios de manera presencial. Comenzarán el 3 de julio en la ciudad de Cuernavaca, para después llegar a las de Toluca y Querétaro, todas en el centro de México.

Este nuevo proyecto es una prueba más del amor de padre e hijo hacia el teatro, arte que no dejaron de realizar a pesar de la pandemia.

Recordemos que durante el confinamiento hicieron seis presentaciones por streaming de diversas obras con las que batieron récords de audiencia: “No hay ningún actor en el mundo que a los 96 años tenga seis espectáculos en línea. Con Leonardo y la máquina para volar tuvimos récord de asistencia en teatro virtual con mil boletos vendidos“.

A pesar de estar contento por la energía y emoción que López Tarso muestra al volver al teatro, Aranda reveló que él preferiría que su padre se retirara.

“La verdad yo ya quisiera que mi papá se retirara y creo que esta obra es ideal para que él lo haga. Él no quiere, tiene en el cine dos propuestas y otras dos obras por streaming más. Él no piensa en eso”, concluyó.

