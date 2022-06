Icónica ex alumna de La Academia rechazó regresar a la edición 20 años ‘por salud mental’

La Academia regresa con su nueva edición de aniversario, la cuál espera ser una de las más importantes en toda la historia del reality show, por eso en esta ocasión la producción no quiso dejar pasar ningún detalle esencial para poder crear una de las mejores generaciones posibles, trayendo de regreso a figuras icónicas como la jueza Lolita Cortés o el ex alumno Yahir para su nuevo papel como conductor de la edición, dejando claro que TV Azteca está listo para darle a todos sus televidentes un increíble espectáculo.

Sabemos que dentro de todo el espectáculo de La Academia la polémica no pueda faltar, es por esa razón que la producción también quiso contar con la participación de la ex alumna más famosa del reality show, lamentablemente esta fama no fue por su buena voz o talento, sino por sus fuertes peleas con la juez que regresará para atormentar a la nueva generación.

Así es Jolette Navarrete era una de las invitadas estrellas contempladas para esta edición de La Academia, desafortunadamente para todos los televidentes y fanáticos de la polémica, la famosa decidió rechazar la invitación debido a que ya no quería seguir aumentando el morbo en la televisión.

Jolette Navarrete no quiso regresar a La Academia

Siendo una de las ex alumnas con más conflictos en La Academia, la famosa Jolette Navarrete tuvo un pésimo camino en su edición estando en constante ataque por parte de los jueces, en especial de Lolita Cortés con quien tuvo varios enfrentamientos verbales y quien le pedía de la manera más atenta que se retirara para poder dejarle su lugar a alguien más, situación que sin duda dejó una profunda herida emocional en la cantante.

Negándose rotundamente a la invitación por parte de La Academia, la ex alumna asegura que su salud mental es primero y sabe que si regresa la polémica comenzará de nuevo tomando a Lolita Cortés como la villana, por lo que para evitar ponerse en un papel muy incómodo, Jolette Navarrete cortó comunicaciones con TV Azteca.

Ahora La Academia estará esperando nuevas polémicas dentro de la temporada, por lo que aunque la Jolette Navarrete original no quiso regresar, todo apunta a que ya tienen a su nueva alumna que tomará el papel polémico para poder agregar un poco de chismea toda la edición, dejando ver los planes ocultos de la televisora para subir el rating del reality show desde mucho antes de siquiera darle la bienvenida formal a los alumnos.