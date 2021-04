Con los sentimientos a flor de piel y una sonrisa en su rostro, el actor Humberto Zurita recordó a su compañera de vida Christian Bach, con quien estuvo casado por más de 30 años y que perdió la vida el 26 de febrero de 2019 a causa de una enfermedad.

En entrevista con la periodista Mara Castañeda, el actor reveló que la muerte de Christian lo cambió para siempre, pues tuvo momentos de mucho enojo y mucho aprendizaje.

En su relato, Humberto Zurita indicó que desde el momento en que la primera actriz se enteró de su enfermedad, su primer instinto fue mantenerlo en “secreto”.

“A Christian no le interesaba hacer un circo ni de su enfermedad, ni de su muerte, ni de nada. Cuando supimos que estaba enferma, dijo: ‘Esto es aquí, aquí se queda y así se quedará siempre’. Es respetar la decisión que ella tomó y el amor que le tenemos mis hijos y yo, somos una tumba. No hay más, se murió y punto”, dijo.

¿Cómo enfrentó Humberto Zurita la muerte de Christian Bach?

Tras el fallecimiento de la mamá de sus hijos Emiliano y Sebastián, Humberto recalcó que vivió un remolino de emociones en donde predominó el enojo.

“Pasé primero por un ciclo que te deja muy dolido, muy triste, muy enojado; de no poder creer cómo una mujer tan bella, inteligente, tan sana… Christian no fumaba, no tomaba, hacía ejercicio, era bailarina no profesional”, señaló.

Te puede interesar:

Humberto Zurita publica foto inédita de Christian Bach

La misteriosa enfermedad que mató a Christian Bach

Incluso, el actor de “100 días para enamorarnos” confesó que por el dolor de su pérdida dejó de tener fe.

“Primero de tristeza, de no comprender, me enojé con todo lo divino. Es cuando digo: ‘La naturaleza es cruel’. Hoy lo veo como… en una gran época de mi vida estudié mucho a los existencialistas franceses y creo en lo que Jean Genet decía sobre la inversión de los valores: uno tiene esa capacidad de que, si la vida es cruel, le pongas un tulipán”.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a ver su partida como algo diferente, y piensa que Dios “se llevó lo más lindo; no la dejó envejecer, no dejó que esa flor se marchitara y eso está padre”.

“Ella siempre fue una persona muy congruente con su vida, una persona muy inteligente. Eso era lo que más me gustaba de ella, su inteligencia. Esa sí era una mujer empoderada, adelantada a su tiempo en ese sentido“, concluyó Humberto Zurita.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.