Hospitalizan a Larry Hernández por Covid-19 y lo reportan como grave: “Estoy muy mal”

Continúan surgiendo casos de contagio por Covid-19; en esta ocasión se trata del cantante de regional mexicano Larry Hernández, quien se reportó como grave tras presentar problemas en sus pulmones.

A través de sus redes sociales, el famoso informó a sus seguidores que se encuentra hospitalizado debido a complicaciones que desarrollo tras contagiarse por coronavirus.

En una serie de historias de Instagram, Larry Hernández compartió que está delicado de salud por que sus pulmones no están bien: “No quiero que me vean en esta situación por eso es que me lo quise reservar, pero anoche y todo el día de hoy ha sido muy duro, mis pulmones están mal”.

Asimismo, el cantante reveló que intentó mantener en secreto su enfermedad, pues no quería que su madre se enterara. Sin embargo, la noticia se filtró y para evitar especulaciones decidió romper el silencio.

Te puede interesar:

Muere el papá de Galilea Montijo tras dura batalla contra Covid-19

Grupo Ensamble revela la historia detrás de su tema “Amor por Siempre”

“A mi amá no la quería preocupar por lo que acabamos de pasar con mi abuelito, pero desgraciadamente una página de chismes lo publicó y esto no lo pude detener, a ella le acabo de decir y ya se imaginarán cómo está“, dijo haciendo referencia al fallecimiento de su abuelo, Ignacio Sánchez Valenzuela.

A pesar de encontrarse internado y con un pronóstico no muy favorable, Larry Hernández se mostró optimista, ya que de todos los contagios que ha habido en su familia, nadie ha presentado complicaciones, solo él.

“Todos están bien ya gracias a Dios, pero yo sí estoy muy mal, por eso me animé a pedir una oración por mi familia y por mí que soy el que está más mal. Con la ayuda de sus oraciones y Dios todopoderoso saldremos de esta. Familia los quiero y hasta pronto“, añadió.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen