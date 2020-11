Horóscopos de Gitana Perla – 28 de noviembre

¡Bendiciones! Soy tu amiga Gitana Perla y, en este día especial, quiero compartirte tu horóscopo:

Aries:

Analiza lo que hiciste en la semana y trata de cambiar algunos aspectos que no te tienen tranquilo. En el área económica recibes un pago que tenias atrasado, es momento de compartir.

Tauro:

Si tienes pareja, pasarás momentos agradables con el o ella, eso te hará sentir muy feliz. En el área laboral, hay momento en los que no tienes ganas de ir, te invito a que te tomes un respiro.

Géminis:

No corras antes de caminar, en el área laboral, piensa bien tus estrategias y ve con calma no empieces a planear cosas que aún no son seguras. En la familia, no te metas en problemas ajenos.

Cáncer:

Rodéate de personas positivas, eso te va ayudar a sentirte mejor y a sobresalir de todos tus malos pensamientos. En el terreno amoroso, te sentirás bendecida y feliz con tu pareja. Sé feliz.

Leo:

Es un buen momento para entablar nuevas amistades, las cuales te ayudarán a ver de otro modo la vida. En el área de la salud, te sentirás mejor que otros días, pero sigue con el tratamiento.

Virgo:

Hoy es un día especial para que agradezcas a la vida y al universo por todo lo que tienes, por la salud, el trabajo, el hogar y la familia, eso te ayudará a valorar más lo que tienes. Trata de ahorrar.

Libra:

Tu no estás enfermo(a), lo que tienes es cansancio y estrés, trata de pensar más en ti y deja a un lado los problemas de los demás. En el amor últimamente estás soñando con una ex pareja. Ama.

Scorpio:

Concéntrate en tus objetivos, deja de distraerte en cosas que no te dejan nada bueno. En el área familiar, gozarás de una tarde con tu familia, en la cual descubrirás la verdad de un integrante.

Sagitario:

No te desanimes por más imposible que se vea la situación tu trata de ser positivo y sigue adelante. En el área amorosa, dedícale tiempo a tu pareja, mándale un mensaje o una llamada. Ama.

Capricornio:

Te encuentras estresado y harto de la situación, la cuarentena te tiene un poco agobiado. Trata de tomarte un respiro y empieza a realizar nuevas actividades. Cuida tu humor.

Acuario:

Te enteras de una traición de tu pareja o de la persona con la que has estado entablando una relación, no te deprimas y analiza lo que quieres. En el área laboral tendrás un buen día. Confía.

Piscis:

Llega un integrante a tu familia, puede ser un embarazo o un hermano(a) que se casa. En el ámbito personal, es momento que te desintoxiques y empieces hacer ejercicio y dieta, te ayudará.

Si quieres saber más sobre tu signo o aprender de rituales, cuarzos, herbolaria, colores y mucho más, visita mi página web.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.