Horóscopos de Gitana Perla – 27 de octubre

¡Bendiciones! Soy tu amiga Gitana Perla y, en este día especial, quiero compartirte tu horóscopo.

Aries:

No confíes en promesas falsas, en el área laboral tu jefe tratará de prometerte muchas cosas, pero no te confíes hasta que sea un hecho. En el área familiar harás valer tu palabra, ten carácter.

Tauro:

Te sentirás un poco estancado(a), sientes que todo lo que has estado trabajando hasta ahora no tiene cosecha, te pido que analices bien la situación y tomes decisiones. En el amor no te dejes.

Géminis:

Trata de levantarte de esa depresión, arréglate y pon toda la actitud, empieza a emprender y crear nuevas estrategias. En el área económico, vas al día, pero al fin del mes te vas a componer.

Cáncer:

Estarás logrando metas que tenías desde hace años, todo va salir de lo mejor de lo que esperabas, recuerda que el que persevera alcanza. En el área social, haz oídos sordos a las envidias.

Leo:

Tú ya estás fastidiado(a) de estar en la misma situación con tu pareja, deja de estar en un lugar donde no te sientes pleno(a), busca tu felicidad y tranquilidad. En la salud cuídate de jaquecas. Vive.

Virgo:

Tienes nuevos planes en mente, pero no sabes ni por dónde empezar, trata de organizarte y poner manos a la acción. En el área familiar si tienes hijos cuídalos de caídas o golpes en el hogar.

Libra:

Descubres la mentira de un amigo(a) cercano, al cual habías perdonado anteriormente, recuerda que las personas no cambian. En el área laboral, te llegarán nuevas importantes. Analiza.

Scorpio:

Comienzas una nueva etapa de tu vida, en la cual te sientes un poco temeroso(a) a este nuevo cambio, pero no lo dejes notar a los demás. En el amor llega un nuevo amor a tu vida. Ama.

Sagitario:

El estrés laboral te tiene mal, te sugiero que te tomes un tiempo y te relajes. En el área familiar, sentirás el apoyo de ellos tras tomar una decisión. En el amor cuídate de los celos absurdos.

Capricornio:

Recibirás una lección, recuerda que todo lo que haces se paga, esto te hará analizar tu comportamiento. En el ámbito social recibes la noticia del compromiso o el embarazo de un amigo.

Acuario:

El amor toca a tu puerta, te sentirás amado(a) por una persona que retorna del pasado o una persona que habías tratado anteriormente. En el área de la salud, cuida tus dolores corporales.

Piscis:

Estarás envuelto en chismes, una persona está hablando mal de ti a tus espaldas, de las cuales la mayoría no son falsas. En el área laboral, tendrás la agenda apretada, procura no saturarte. Cree.

