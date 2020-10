Horóscopos de Gitana Perla – 24 de octubre

¡Bendiciones! Soy tu amiga Gitana Perla y, en este día especial, quiero compartirte tu horóscopo:

Aries:

Piensa bien las cosas antes de hacerlas, ya que luego te podrás arrepentir de una mala decisión, en el área amorosa encontrarás a una nueva persona, la cual te traerá paz y armonía.

Tauro:

Anhelas encontrar a esa persona con quién compartir tus días, pero no es un buen momento para iniciarla. En el área social, tendrás noticias de un viejo amigo(a) la cual te traerá felicidad. Ama.

Géminis:

Persona del pasado regresa a tu vida, para darte una propuesta amorosa, la cual te pondrá a pensar. En el área de la salud, es momento de que le bajes a la azúcar y comas más sano. Cuídate.

Cáncer:

Sentirás que todo el mundo está en tu contra, que todo lo que te dicen es para molestarte, pero realmente lo hacen por que te quieren. En el área económica obtendrás dinero inesperado.

Leo:

Te armaras de valor para terminar esa relación tóxica que solo te lastima y te hace sentir mal, por nada del mundo des un paso atrás. Sentirás el cariño y el apoyo de tus familiares. Ten fe en ti.

Virgo:

La vida te regala una nueva oportunidad para salir adelante, solo tienes que ser responsable y constante. En el área social serás envuelto en un chisme, trata de no dejarte llevar y sigue adelante.

Libra:

Ten cuidado con caídas y golpes en el hogar. En la economía deja de preocuparte, llega dinero inesperado a tu vida. En el área amorosa tendrás una plática muy interesante con un ex amor. Ama.

Scorpio:

Hoy te sentirás de maravilla ya que recibirás una buena noticia laboral. En el área social recibirás una llamada de una persona que estimas mucho y te dará la noticia que está embarazada.

Sagitario:

No dudes en lo que piensas, ya que tu sexto sentido estará a la orden del día. Es momento que le des ese beneficio de la duda a esa persona que no le crees en lo absoluto. Cuida tus huesos.

Capricornio:

Sientes que todo lo que has trabajado ha sido en vano, pero no es así voltea atrás y ve todo lo que has hecho, se positivo(a) y ve el lado bueno a las cosas. Cuida tus dientes y muelas.

Acuario:

Decides apartarte de tu familia, de amigos o de tu pareja, para empezar un nuevo proyecto solo. En el área familiar si tienes hijos, debes de vigilarlos más y checar que es lo que hacen. Cree.

Piscis:

Tu creatividad y tu forma de hablar con las personas, te ayudará a realizar nuevos proyectos los cuales te ayudarán a incrementar tu economía. En el área de la salud cuida tu peso y haz ejercicio.

Si quieres saber más sobre tu signo o aprender de rituales, cuarzos, herbolaria, colores y mucho más, visita mi página web.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.