Horóscopos de Gitana Perla – 15 de noviembre

¡Bendiciones! Soy tu amiga Gitana Perla y, en este día especial, quiero compartirte tu horóscopo:

Aries:

Aprende a decir que no, muchas personas de tu alrededor abusan de tu amabilidad, trata de ser más perceptivo. En el área económico vas estar obteniendo ayuda de quien menos lo esperas.

Tauro:

No dejes que el miedo te impida hacer lo que realmente te gusta, no te dejes llevar por personas negativas y atrévete a aprender esa nueva actividad que traes en mente. Hazlo ahora.

Géminis:

Deja de pensar en el pasado y empieza a trabajar en el ahora, si lo que planeabas hacer hace unos años aún no se ha podido realizar es por algo, así que inicia con otro proyecto. Diviértete.

Cáncer:

Vienen cambios en tu vida, en los cuales tienes que estar alerta. En el área social un amigo de la infancia se contactará contigo, eso te hará sentir mejor, recordar viejos tiempos. Vive la vida.

Leo:

Cuida lo que comes ya que podrías comer algo en mal estado, checa bien la caducidad de los productos. En el área amorosa pasarás un rato agradable con tu pareja, el momento. Ama.

Virgo:

Te encuentras enamorado(a), pero no es el momento idóneo para entablar una relación. En el área de la salud tendrás dolores de cabeza por tanta presión y estrés trata de relajarte. Sé feliz.

Libra:

No te metas en temas que no te incumben en el área familiar, deja que los problemas fluyan solos, en el área económica vas a ser bonificado por tu gran esfuerzo y trabajo. Sigue así, no te rindas.

Scorpio:

Tendrás estrés laboral en estos días, es momento de que organices tus tiempos. Todo esfuerzo tiene una recompensa. En el área de la salud cuídate de dolores articulaciones. Camina.

Sagitario:

Buenas noticias se aproximan, en el área laboral, disfrútalo. En el área social descubres la verdadera intención de una amistad la cual dudabas su fidelidad, las apariencias engañan sagitario.

Capricornio:

Estás pasando por un momento difícil en el amor, sólo es cuestión de tiempo ya que todo quedará resuelto. En el área social te llegarán visitas inesperadas las cuales traerán alegría. Vive.

Acuario:

A veces las cosas no son como tú lo piensas, trata de analizar bien la situación y luego actúa. En el área laboral viene a ti un nuevo proyecto el cual has estado esperando, no lo pienses y hazlo.

Piscis:

Empiezas a sentir cosas por alguien de tu pasado, el cual no has dejado ir del todo, es momento de que te decidas que es lo que realmente quieres. En la salud cuida tu alimentación.

