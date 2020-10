Horóscopos de Gitana Perla – 11 de octubre

¡Bendiciones! Soy tu amiga Gitana Perla y, en este día especial, quiero compartirte tu horóscopo:

Aries:

Aprovecha todas las horas de este día para reponer fuerzas, ya no te mortifiques por lo que paso ayer, ponte las pilas, organiza tus ideas sin coraje ni frustración, todo sale según tus planes.

Tauro:

Tu sistema nervioso corre peligro de enfermar, cuida lo que comes, sobre todo cuida de no enojarte, toma las cosas de manera ligera, has buen uso de estos días de descanso y carga fuerzas.

Géminis:

Estos días te quedan perfecto para que reorganices tus ideas, toma las cosas con calma, recuerda que todo cae por su propio peso y todo entra en control, no desesperes.

Cáncer:

Es tiempo de poner todo en orden, organiza bien tus documentos y papeles, sobre todo pagos rezagados y compromisos que no recuerdes haber realizado, pon tu vida en orden, ya es hora.

Leo:

Te sientes mejor emocionalmente, unas horas de descanso te caerán de maravilla, date tus tiempos, piensa en ti, y consiéntete ocúpate de tus necesidades y gustos, disfruta sin miedo, éxito.

Virgo:

La paciencia será la clave de tu éxito para poder tomar las decisiones que tu vida esta requiriendo, también es bueno que tomes algún curso de yoga o meditación, te aclarara la mente.

Libra:

La tranquilidad regresa a ti, las cosas están mas claras y este fin de semana lo aprovechas para descansar pero sobre todo para reorganizar tus ideas en relación a lo laboral, las cosas se componen.

Scorpio:

Sigues con una salud frágil, sin embargo te sientes mejor y estas agotada y harta de estar en casa sin hacer nada, necesitas actividad y retomar tus acciones cotidianas, cada día estas mejor.

Sagitario:

No te alejes ni te metas en ti mismo cuando algo no te agrada, toma al toro por los cuernos y digas lo que te esta molestando, es momento de poner solución, deja de sentirte mal.

Capricornio:

No hay mejor lugar para descansar que el hogar, olvídate de la rutina del trabajo, has a un lado las presiones y pendientes, date tiempo para ti y sobre todo, descansa, lo necesitas.

Acuario:

Enemigos nuevos salen a la luz, ahora resulta que tus resultados le están molestando a la gente, no hagas caso, sin embargo toma precauciones y no bajes la guardia, señal de que vas bien.

Piscis:

Tu destino esta por cambiar, prepárate para reencontrarte con esa persona que extrañas, pero sobre todo prepárate para que tus esfuerzos sean reconocidos y recibas las disculpas que mereces.

Si quieres saber más sobre tu signo o aprender de rituales, cuarzos, herbolaria, colores y mucho más, visita mi página web.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.